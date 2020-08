An enger Këscht hunn d'Kontrolleuren um Flughafen eng aussergewéinlech Decouverte gemaach, sou mellt d'Bundespolizei en Dënschdeg.

Et huet sech erausgestallt, dass déi 74 al Fra d'Iwwerreschter vun hirem verstuerwene Mann wollt an Armenien bréngen, fir do an senger Heemecht ze begruewen.

D'Fra an hir 52 Joer al Duechter wollte vun hirem Wunnsëtz a Griicheland iwwert München a Kiew an Armenien fléien. Den Dokumenter no war de Mann ewell 2008 gestuerwen a war a Griicheland bei Thessaloniki begruewe ginn.

De Parquet huet keng legal Hindernisser fir d'Rees gesinn, soudass d'Fra, hir Duechter an de verstuerwene Mann konnten op déi nächst Destinatioun fléien.