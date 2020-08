Dat gutt Wieder zitt d'Leit an d'Schwämm, ma wéinst dem Coronavirus gëtt et eng Panoplie u Mesuren, op déi een oppasse muss. Mir stellen 2 Beispiller vir.

Well de Ministère keng genee Virschrëfte fir déi oppe Schwämme ginn huet, muss all Institutioun eege Reegele festleeën. Natierlech ginn déi bekannte Mesurë wéi Distanz anhalen an de Mask undoe berécksiichtegt.

Den Ali Birlenbach, Responsabel aus der Pikoschwämm huet eis erkläert, wéi et zu Rodange ofleeft.

„Mir hunn den ganzen Horaire, dee mir u sech am Summer hunn, op 3 Plagen opgedeelt op jeeweils dräi Stonnen. An do dertëscht maache mir allkéiers eng hallef Stonn zou, fir dass alles nach emol grëndlech gebotzt ka ginn. An enger zweeter Phas, hunn mir eis e bësse méi laang Gedanke gemaach, wéi mir kënne fonctionéieren, fir trotzdeem all déi Mesuren anzehalen an awer méi Leit eranzeloossen. Vue dass mir awer och zwou Situatiounen hunn - mir hunn eng zouen an awer och déi oppe Schwämm - hu mir d'Iddi gehat, fir bei oppenem Daach op e Maximum vu 160 Leit eropzegoen. Wann den Daach awer zou ass, leie mir bei 80 Leit. Mir hunn eis un d'Kapazitéit vun eise Basenge geriicht."

D'Direktiounsassistentin aus dem Aquasud zu Uewerkuer, Cristel Lopes erkläert, wéi et am Waasser mat den Restriktiounen ausgesäit.

"Alors en gros pour la fréquentation en simultané dans les bassins, il n'y a pas forcement une règle qui a été imposée. Donc, la limitation des 300 personnes inclus déjà l'espace qu'on a dans les bassins. Donc, il n'y aurait pas de soucis à part, si il y a des gens qui resteraient trop souvent dans l'eau et que les maîtres nageurs veuillent faire circuler un petit peu pour donner la chance à tout le monde de profiter au maximum des bassins."

D'Gäscht vun der Schwämm fille sech trotz allem wuel: „Mir gefält et hei ganz gutt, et ass och well et waarm ass. Et ass schéi fir déi Kanner oder déi Leit, déi keng Schwämm hunn an et ass och nees flott, heihin ze kommen".

Och an den Vestiairen an an den Dusche ginn d'Geste-Barrièren agehalen.