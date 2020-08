Déi méintlaang Trennung vu binationale Koppelen hëlt e Méindeg een Enn. Dat huet den Inneministère e Freideg ugekënnegt.

Vun e Méindeg un däerfen an Däitschland eng Rëtsch Leit erëm bei hir besser Hallschent reesen. Dofir musse si just e puer Dokumenter ofginn, fir d'Erlabnis ze kréien, de Partner afléien ze loossen. Koppele mussen noweisen, un Hand vun engem Dokument, dat vun deenen 2 ënnerschriwwe muss ginn, dass se och zanter enger Zäitchen eng Bezéiung hunn. Ënnert anerem musse si och noweise kënnen, dass si sech schonn op d'mannst ee Mol an Däitschland getraff hunn oder am Ausland schonn zesumme gelieft hunn. Eng offiziell Aluedung, vun där Persoun, déi an Däitschland wunnt, ass och néideg.

Den däitschen Inneminister Horst Seehofer huet dozou opgeruff, fir bei dësem Problem eng europäesch Reegelung ze kréien.

Vill binational Koppelen kënne sech zanter Méint wéinst der Pandemie net méi gesinn an hunn do och eng Léisung gefuerdert.