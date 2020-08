A Südfrankräich am Departement Lozère hunn de Weekend Dausende Leit eng Rave-Party gefeiert. Um Dënschdegmoie waren nach ëmmer 2.500 Persounen um Site.

Op enger illegaler Rave-Party hunn de Weekend iwwer am Süde vu Frankräich an der Gemeng Hures-la-Parade op engem Feld ronn 10.000 Persoune gefeiert. Nodeems e Méindeg nach 5.000 bis 7.000 Persounen um Site waren, huet sech d'Zuel bis en Dënschdeg op ronn 2.500 reduzéiert.

Op Grond vun der Presenz vu klenge Kanner, de prekäre Sanitärkonditiounen a Verbindung mam Konsum vun Alkohol an Drogen, an der séierer Reduktioun vun de Leit op der Plaz duerch d'Kontrolle vun den Autoritéiten huet ee sech dofir entscheet, de Site net forcéiert ze raumen. D'Leit solle lues a lues vum selwen heem goen. D'Police iwwerwaacht dat Ganzt, fir datt d'Leit sech net alkoholiséiert an ënnert dem Afloss vun Drogen hannert d'Steierrad vun hire Gefierer setzen.

Net jidderee war awer mat der Decisioun vun den Autoritéiten zefridden. Lokal Bauere wollten, datt d'Leit um Site direkt evakuéiert ginn. 13 Baueren hate schonn e Méindeg aus Protest Stroosse blockéiert.

D'Awunner vum Departement Lozère, wat a Frankräich am geréngste bevëlkert ass, ware bis ewell kaum vum Coronavirus betraff.