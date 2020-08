Am Juli sinn de Prënz Harry an d'Herzogin Meghan mat hirem Jong Archie vu Los Angeles 180 Kilometer méi wäit op Santa Barbara geplënnert.

De Spriecher vun der Koppel huet betount, datt dëst elo hire feste Wunnsëtz wier an datt déi nei Adress net soll bekannt gemaach ginn. Si géifen hoffen, datt hir Privatsphär géif respektéiert ginn, fir si an och fir hir Noperschaft. Am Fréijoer hu sech déi zwee aus der royaler Ëffentlechkeet zeréckgezunn. Si hunn awer nach ee Wunnsëtz zu Windsor an England.

De Prënz an d'Herzogin leide schonns zënter enger Zäit ënnert der Boulevardpress, där virgehäit gëtt, si géif hiert Recht op Privatsphär net genuch respektéieren. Virun e puer Wochen huet d'Koppel um Geriicht vu Los Angeles géint Paparazzie geklot. Déi solle mat Dronen heemlech iwwert hiert lescht Haus geflu sinn, fir Fotoe vum klengen Archie am Gaart ze knipsen.

Zu London steet och eng Klo vum Meghan Markle aus, dat géint d'Zeitung "Mail on Sunday". D'Zeitung huet ee Bréif vun der Herzogin un hire Papp verëffentlecht, doduerch hätt d'Redaktioun d'Privatsphär vun der Schauspillerin verletzt.