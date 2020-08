No engem Kommentar vum Donald Trump schléit den Energieministère vir, datt den Héchstverbrauch vu Waasser net méi pro Dusch, mä pro Duschkapp ziele soll.

De President Donald Trump huet sech am Juli doriwwer beschwéiert , datt net genuch Drock um Waasser an den Dusche wier an datt net genuch Waasser eraus kéim. Da wiere seng Hoer net perfekt.

"Du hëls eng Dusch an da kënnt kee Waasser eraus, wat mécht een dann? Bleift een da méi laang do stoen? Well meng Hoer - ech weess net, wéi et bei deenen anere Leit ass - mä meng musse perfekt sinn", sot den Trump virun engem Mount an enger Ried.

Dës nei Regulatioun géif eng Mesure vun 1992 vum George Bush senior änneren, déi soll Waasser spueren. Deemno dierfen an enger Dusch an den USA héchstens 9,5 Liter Waasser pro Minutt erauskommen. Mat der neier Mesure géif déi Grenz elo pro Duschkapp ugesat ginn. Mat méi Duschkäpp dierft een also an Zukunft méi Waasser an enger Dusch oder Bidde verbrauchen.

Schonn dacks huet den Donald Trump d'Mesure fir d'Spuere vu Waasser kritiséiert. Am Dezember sot hien zum Beispill, Krunne géifen ënnersicht ginn. Hien huet behaapt, wéinst ze wéineg Drock um Waasser missten d'Leit d'Toilette 10 bis 15 mol spullen, esou géife si ënnert dem Stréch méi Waasser verbrauchen.