Ob Scampi, Fësch oder Muschelen: Grad bei summerlechen Temperature gi Mieresfriichte gäre consomméiert.

Wéineg Appetit mécht awer eng aktuell Etüd, déi vun australesche Fuerscher an der Fachzäitschrëft "Environmental Science&Technology" publizéiert gouf. Dës Wëssenschaftler hunn nämlech Mieresfriichte kaf a genau ënnert d'Lupp geholl. Zil war et, fir erauszefannen, wéi vill Mikroplastik d'Crustacéen an d'Fësch enthalen.

Wat genau ass Mikroplastik?

Als Mikroplastik gi kleng Stécker Plastik bezeechent, déi méi kleng wéi 5 Milimeter sinn an dacks net mat bloussem A kënnen erkannt ginn. Dës Partikelen kënnen an der Ëmwelt praktesch net ofgebaut ginn an zerfalen dowéinst mat der Zäit an ëmmer méi kleng Stécker.

Bis zu 30 Milligramm Mikroplastik pro Portioun

An all eenzeler Prouf hunn d'australesch Fuerscher Plastiksréckstänn fonnt, ob dat elo Tëntefësch, Austeren, Krevetten oder Sardinne waren. D'Belaaschtung war allerdéngs net bei all Déier gläich. Virun allem bei de Sardinne war de Plastiksgehalt héich. Wéi d'Wëssenschaftlerin Francisca Ribeiro erkläert, hëlt de Consommateur ronn 0,7 Milligramm Plastik zou sech, wann en eng Portioun Austeren oder Tëntefësch ësst. Bei de Sardinne sinn et pro Portioun direkt 30 Milligramm Mikroplastik. Dat entsprécht dem Duerchschnëttsgewiicht vun engem Räiskär.

Huelen d'Mieresdéieren dës Partikelen zou sech, lant automatesch eng kleng Quantitéit Mikroplastik um Teller.

Milliounen Tonne Mikroplastik am Atlantik

Enger neier Etüd vum "National Oceanography Centre" no schwëmmt méi Mikroplastik am Atlantik wéi bis ewell ugeholl.

Wéi d'Fuerscher vum NOC an der Fachzäitschrëft "Nature Communications" schreiwen, hätt een eleng an den ieweschte Waasserschichten (éischt 200 Meter) tëscht 12 an 21 Milliounen Tonne Plastiksoffall fonnt. Dëst ass déi éischten Etüd, déi sech mam Mikroplastik-Ofall am ganzen Atlantik, vu Groussbritannien bis bei d'Falklandinselen, auserneegesat huet.