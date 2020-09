D'Freed ass scho grouss, wann een 3 Tëleeë rubbelt. Wann een dann am RTL-Studio och nach den Jackpot gewënnt, ass ee mindestens ëm 100.000 Euro méi räich.

E Sonndeg den Owend konnte mer gesinn, dass den Henri Blasius 475.000 Euro mat Heem hëlt. Wéi ass dat méiglech?

Den Jackpot gouf zanter Juni 2019 net geknackt a louch domat bei 340.000 Euro. Fir dass een den Jackpot gewënnt, muss déi richteg Bull, blo oder orange, op der richteger Nummer leie bleiwen. De Choix läit do tëscht 1 an 100. De Reegelen no kann een den Jackpot 3 Mol, also an all Ronn, gewannen. Ass en eemol fort, gëtt en nees mat 100.000 Euro gefëllt. Och wann dës Warscheinlechkeet relativ kleng ass, ass et dem Henri Blasius gelongen.

An der éischter Ronn huet de Kandidat op d'Nummer 37 getippt. Fir de gebiertege Rousperter war et dee richtege Choix, well genee do ass déi blo Bull leie bliwwen. 345.000 Euro waren du scho sécher. An der zweeter Ronn koumen nach eng Kéier 10.000 Euro derbäi. Am drëtten a leschten Tour war et d’ Nummer 23 déi dem Henri Blasius e weideren Jackpot erméiglecht huet.

Wat mécht den Henri Blasius mat de Suen? Op déi Fro wousst en net direkt eng Äntwert, villäicht da wann en e puer Nuechten doriwwer geschlof huet. E Freideg ass den Henri Blasius Invité am Live! Planet People um 19 Auer. Do erzielt en dann dem Violetta Caldarelli ob e mëttlerweil e puer Iddien huet, wéi en déi knapp hallef Millioun investéiert a wéi vill dass en dovunner schonn ausginn huet.

475.000 Euro ass allerdéngs net déi héchsten Zomm déi jee beim PiccoBello erausgaangen ass. Am Joer 2013 konnt ee Kandidat 627.500 Euro wannen.