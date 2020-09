Et ass e Projet, net just géint d'Offall-Kris, mä och nach géint de Manktem u Schoulen op der Elfebeeküst.

Tonne Knascht an de Stroossen, op Spillplazen, a Flëss a Gréngzonen, d'Gestioun vum Offall op der Elfebeeküst ass katastrophal. Dëst huet en Impakt op d'Gesondheet vu ville Familljen. Malaria, Pneumonien an Duerchfall sinn d'Konsequenz. Mat et ass net just de ville Knascht, dee Suerge mécht, ronn 2 Millioune Kanner sinn net scolariséiert. Et ginn net genuch Schoulen an an de wéinege Klasse komme bis zu 80 Kanner zesummen.

Unicef huet sech an Zesummenaarbecht mat Conceptos Plàsticos engagéiert, fir béid Problemer op ee Coup unzegoen. Déi kolumbianesch Firma huet en eemolegt Konzept entwéckelt, fir Plastik ze recycléieren an doraus Zillen hierzestellen. Zillen, aus deene Schoule kënne gebaut ginn. 2019 gouf zu Abidjan eng Recycling-Firma opgeriicht, wou all Dag bis zu 33 Tonne Plastik traitéiert ginn.

© Unicef Lëtzebuerg © Unicef Lëtzebuerg © Unicef Lëtzebuerg © Unicef Lëtzebuerg © Unicef Lëtzebuerg

Geplangt sinn an engem éischte Schratt 528 nei Klassesäll, Plaz deemno fir 25.000 Kanner. Zanter de Projet lancéiert gouf, huet Unicef elo scho 56 Klassesäll baue gelooss. 2.800 Kanner kruten esou d'Méiglechkeet ze léieren an d'Stroossen op der Elfebeeküst sinn ëm 295 Tonne Plastik befreit ginn.