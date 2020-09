An Däitschland schonn dacks organiséiert, war et e Sonndeg zu Beefort deen éischte "Muppe-Schwammdag" an enger oppener Schwämm.

Honnerte vun Hënn, vun de verschiddenste Rasse koumen e Sonndeg mat hire Meeschtere schwammen. Ënnert verschiddene Corona-Mesurë konnten d'Muppe sech e puer Stonne gutt ameséieren.

Zanter dem 1. Juli waren d’Dieren fir d'Leit an der Schwämm zu Beefort op. E Sonndeg, um leschten Dag haten d’Hënn Prioritéit. Egal op jonk oder al, kleng oder grouss, all Mupp konnt sech am Waasser ameséieren.

De Muppe-Schwammdag war an dräi gedeelt. Pro Schicht, déi all Kéier 2,5 Stonne gedauert huet, waren eng 100 Hënn an der Piscine zougelooss. D’Iddi huet hiren Ursprong an Däitschland. De leschte Wanter gouf de Muppe-Schwammdag hei zu Lëtzebuerg fir d'éischte Kéier organiséiert.

Bei summerlechen Temperaturen haten d’Hënn – awer net nëmme si – hire Spaass am Waasser. Et gouf geschwommen, gespillt a sech ausgetoobt. Op dës Manéier goung d’Zäit ëm ewéi am Flug.

Trotz Corona-Kris si se zu Beefort ënnert dem Stréch zefridde mat der Summersaison. Souwuel um Camping ewéi an der Schwämm hätt ee vill Touriste gezielt. D’Hollänner waren an der Majoritéit. Et hätten awer och vill Lëtzebuerger vun hirem Bong profitéiert.

Bis 18 Auer huet den éischte Muppe-Schwammdag an der oppener Schwämm zu Beefort gedauert. Hei ass d’Saison elo eriwwer. Den 31. Oktober soll d’Äispist hir Diere fir de Public opmaachen.