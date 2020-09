En Dënschdeg war eng e bësse méi speziell Audienz am Palais. De Groussherzog a säi Fils kruten an deem Kader d'Sandhurst-Medail iwwerreecht.

De Groussherzog an den Ierfgroussherzog haten de John Marshall, Ambassadeur vu Groussbritannien an Nordirland, de Group Captain Justin Fowler, Attaché de défense vu Groussbritannien fir d'Belsch a Lëtzebuerg, den Tim Gemers, Conseiller politique de défense, an d'Jocelyne Horrocks, Assistante exécutive de l’attaché de défense fir eng Audienz en Dënschdeg an de Palais invitéiert.

An deem Kader goufe si vum John Marshall mat der "Sandhurst Medal" ausgezeechent.