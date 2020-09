Weltwäit ginn den Ament Muppen trainéiert, fir de Coronavirus via Gerochssënn z'erkennen.

A genau där Hënn sollen elo um Fluchhafen an der finnescher Haaptstad dobäi hëllefen, Corona-Infektiounen z'identifizéieren. 4 Véierbeener sinn zanter e Mëttwoch am Asaz, fir d'Verbreedung vum Virus anzedämmen, am Ganze goufen 10 Déieren trainéiert. Wéi laang den Training dauert, ass vun Hond zu Hond verschidden. Finavia no hätt d'Kössi zum Beispill just ganzer 7 Minutte gebraucht. E Kannerspill fir de Baaschtert, dee mat sengen 8 Joer scho vill Erfarung am Beräich vun der Identifizéierung vu biologesche Prouwen huet.

Koronakoirat pääsivät tänään tositoimiin Helsinki-Vantaalla tuloaulan 2B luona. Koiria on koulutettu tunnistamaan koronavirus testihenkilön antamista näytelapuista. Palvelu on vapaaehtoinen ja suunnattu ensisijaisesti ulkomailta saapuville matkustajille. #koronakoira pic.twitter.com/m7OLGoKd16 — Finavia (@Finavia) September 22, 2020

Tester vun der Universitéit Helsinki hunn erginn, dass d'Hënn mat bal honnertprozenteger Sécherheet géinge richen, ob e Mënsch sech infizéiert hätt oder net, deelt de Fluchhafe mat. E Mupp brauch 10 bis 100 Moleküllen, fir erauszefannen, ob eng Persoun corona-positiv ass. Maschinne brauchen dogéint 18 Millioune Moleküllen. E weidere Virdeel ass, dass d'Véierbeener de Virus richen, éier e Patient typesch Covid-19-Symptomer weist.

Fir d'Trainer virun engem erhéichten Infektiounsrisiko ze schützen, kommen d'Muppen net an direkte Kontakt mat de Passagéier. An engem separate Raum kréie si en Duch virun d'Schnuff gehalen, dat iwwert d'Haut vun den Testpersoune geriwwe gëtt. Ma och fir d'Wuel vun de Covid-19-Muppe gouf natierlech och gesuergt. Wärend 2 vun hinne fläisseg schaffen, dierfe sech déi aner 2 ausrouen an hirer Nues eng Paus vu Corona-Molekülle gënnen.