Zënter 1993 kënnen hei zu Lëtzebuerg Naturparke gegrënnt ginn, 3 ginn et der bis haut am Ganzen.

Den éischten Naturpark ass 1999 am Nordweste vum Land entstanen: den Naturpark Uewersauer. 6 Joer méi spéit ass deen Zweete bäikomm: den Naturpark Our an den Ardennen. A viru véier Joer ass den Natur-a Geopark Mëllerdall gegrënnt ginn. Zesummen hu si eng Fläch vun iwwer 900 m2.

All Naturpark huet och een Haaptthema: vum Stauséi am Naturpark Uewersauer kréie ronn 70% vun der Bevëlkerung Drénkwaasser. Den Natur- a Geopark Mëllerdall huet säin Numm duerch Millen do an der Géigend an am Naturpark Our stiechen déi ofwiesslungsräich Landschaften an d’A.

Ziler vun den Naturparke sinn am gesellschaftlechen, ökologeschen a wirtschaftleche Beräich ze fannen. Den Haaptgedanken ass fir eng nohalteg Entwécklung um Land z’assuréieren. Dëse kann een an de verschiddensten Aktiounsfelder erëmfannen: Landwirtschaft, regionale Marketing, Schutz vun Natur a Landschaft, Tourismus, Kultur a Vernetzung.

52 Mataarbechter versichen dee Gedanken ze vermëttelen a bidden net nëmmen Evenementer an der Fräizäit un, mä och Offere fir d’Schoulen. Dëst net nëmmen mat der Infrastruktur, mä och mat dem entspriechende, pedagogesche Material. E Schwéierpunkt ass do de Leader Projet Naturparkschoul héich 3, deen 2018 gegrënnt ginn ass. Do besteet eng Kooperatioun vum Natur- a Geopark Mëllerdall mat der Gemeng Beefort.

D’Erfarungen, déi déi lescht zwee Joer am Kader vun dëser Bëschklass zu Beefort konnte gesammelt ginn, hunn dozou gefouert, datt elo och eng Weiderbildung fir d’Enseignanten aus dem Cycle 2 konnt op d’Bee gestallt ginn. Dës Formatioun huet den Titel "NaturReich & LernReich! – Unterrichten in der Natur".

Am Naturpark Our huet am Summer e provisoresche Léierpad bestanen, wou d’Kanner aus dem Cycle 2 mat der Famill aacht Aufgaben iwwer d’Thema "dobausse léieren" am Bësch konnte virfannen. Iwwerdeems bitt d’Naturparkschoul och eng Plattform fir d’Enseignanten, fir sech iwwer dës Thematik an och iwwer nohalteg Entwécklung am Unterrecht ze informéieren.

Vum 15. Juli bis den 15. September gouf et de Concours mat dem Titel "Nature Park Safari 2020". Do waren d’Leit opgeruff matzemaachen, fir an deem Zäitraum an den dräi Naturparken iwwer 1.000 Aarten ze fannen.

Am Ganze sinn 763 verschidden Aarte fonnt ginn. Bei iwwer 800 läit awer nach keng Confirmatioun vir. Entweder waren déi decisiv Eegenaarten net op den Fotoe vun de Leit ze erkennen oder si mussen nach vun den zoustännegen Experte gekuckt ginn.

Ausstellungen ginn et och an den Naturparken. Zu Esch-Sauer gëtt an der Duchfabrik nach haut "Duch vum Séi" gewieft. Am Naturpark Our kënne Grouss a Kleng op enger permanenter, interaktiver Ausstellung déi respektiv Regioun entdecken. Op Ufro kann een dann déi 250 grouss Fotoe vun Nature’s Luxembourg lounen. D’Fotoe si vum bekannte Lëtzebuerger Fotograf Raymond Clement.

Mat den Aktivitéiten, déi d’Naturparke proposéieren, sollen d’Leit fir d’Natur an d’Ëmwelt sensibiliséiert ginn. Niewent Erklärungen, déi et do iwwer Fauna a Flora ginn, stinn och Workshoppen um Programm, wéi zum Beispill Dréchemaueren ze bauen, déi Eidechse Schutz bidden.

Et ginn och Coursen ugebueden, fir déi et och op Youtube Tutorials ginn: wéi "Achtsamkeitswanderungen" an den dräi Naturparken an och nach e Fotographie-Cours an en Zeechecours. Den 2. Oktober ass en Foto-Workshop mam Thema Langzeitbeliichtung an Nuetsfotografie zu Veianen. Zeechne beim Stauséi steet dann den 3. Oktober um Programm. Fir béid Course sinn den Ament nach Plaze fräi.

Am Agenda vun den Naturparken ass de Moment de Mount vum Bongert. Den 3. Oktober zu Bur an den 10. Oktober zu Schrondweiler gëtt et en Drive-in, wou ee seng eegen Äppel ka bestëmme loossen. Bis ewell sinn eleng am Mëllerdall 138 Zorten identifizéiert ginn.

D’Naturparken sinn net nëmmen eng Plaz fir a villen Hisiichte bäizeléieren, mä och fir einfach an der Natur ze sinn an dat ze genéissen.