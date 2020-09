An Thailand hat en US-Bierger engem Hotel eng schlecht Kritik op Tripadvisor geschriwwen. Dat kéint elo deier ginn.

De 27. Juni war de Wesley Barnes am Sea View Resort op der Insel Koh Chang. Well säin Openthalt awer net esou verlaf ass, wéi hie sech dat erhofft hat, huet hie bei Tripadvisor dem Hotel eng schlecht Kritik ginn. Dësen huet awer elo eng Plainte géint de Barnes gemaach, wéinst Ruffschiedegung. De Manager vum Hotel huet fonnt, datt d'Kritik net fair wier, esou e Vertrieder vun der Police vis-à-vis vun AFP.

Den 11. September gouf de Barnes, deen an Thailand als Schoulmeeschter geschafft huet, verhaft, wéi hie säi Visum erneiere wollt, dat schreiwe lokal Medien. Op Kautioun koum hie fräi.

An engem vu senge Post hat hien den Hotel beschëllegt, "modern Sklaverei" ze bedreiwen. Hien hätt gesinn, wéi de Manager mat sengem Personal géif ëmsprangen, an hat den Androck, datt d'Leit ageschüchtert wieren. Och hat hie sech Loft iwwert dat onfrëndlecht Personal gemaach, dat "sech verhält, als wäre Gäscht net erwënscht". D'Posts goufen antëscht geläscht.

Den Hotel huet de Schratt, fir géint d'Kriticken op Tripadvisor virzegoen, domadder erkläert, datt den Amerikaner soss nach weider Kriticke géif schreiwen. Et hätt een och probéiert, de fréiere Gaascht ze kontaktéieren, éier een d'Klo agereecht huet. Dësen hat d'Ufroen awer ignoréiert.

Well den Hotel aktuell am Fokus vun de Medien steet, huet d'Tripadvisor d'Funktioun, fir Kriticken ze schreiwen, ausgeschalt, well och vill Leit eppes schreiwen, déi selwer net am Hotel waren.

Thailand huet e ganzt strikt Gesetz, wat Verleumdung a Ruffschiedegung ugeet. Dëst gëtt ëmmer nees vun Aktivisten an Organisatiounen, déi sech fir Pressefräiheet asetzen, kritiséiert. D'Gesetzer géife vu Leit, déi vill Muecht hunn, ausgenotzt ginn, fir d'Meenungsfräiheet ze ënnerdrécken.