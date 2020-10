Virun allem elo a Corona-Zäiten ass dëse Produit ëmmer méi gefrot. Entwéckelt gouf dat ganzt zu Féiz.

En "Touchscreen", deen een awer net méi upake muss, wou een also just muss de Geste maachen, ier een widder den Ecran kënnt. Klengt elo e bëssi futuristesch, ass et och... Ma et ass eng Lëtzebuerger Firma vu Féiz, déi deen entwéckelt huet an elo an Zesummenaarbecht mat enger grousser a bekannter Televisiounsmark weltwäit verkeeft.

D’Virbestellunge lafen elo schonns op Héichtouren an d’Kontrakter sinn all ënnerschriwwen, dass och keen hinnen dat Ganzt nomécht, High-Tech-Konscht, déi sou muncher Ee staune léisst.

Wéi se viru Jore mam Projet ugefaangen hunn, wosste se nach näischt vum Coronavirus, an elo sti se virun enger grousser Erausfuerderung, well jiddereen dëst a sengem Land well aféieren. Dem Erfolleg vun hirer Erfindung, dëst am Interêt vum Public, steet näischt méi am Wee.