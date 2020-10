Weltwäit goufen am Joer 2019 1,9 Milliounen Hektoliter Béier gebraut. Wou gëtt am meeschte Béier gebraut a wéi ee Kontinent produzéiert am meeschten?

Déi gréisste Brauerei op der Welt fënnt een an Europa an esouguer net sou wäit vu Lëtzebuerg. An zwar ass et d'Brauerei vun AB InBev an der Belsch. De Grupp AB InBev regroupéiert eng Rëtsch vu Marken, ënnert anerem och Diekirch, Mousel a Franziskaner. Deene gehéieren och Marke wéi Leffe, Jupiler, Corona, Hoegaarden oder Budweiser. Mat enger Produktioun vu 561,4 Milliounen Hektoliter am Joer läit AB InBev bäi wäitem vir an huet een Undeel vu bal een Drëttel vun der Weltproduktioun (29,3 Prozent).

D'Heineken-Brauerei an Holland läit op 2. Plaz mat 241,4 Milliounen Hektoliter am Joer an 12,6 Prozent vun der globaler Béierproduktioun.

Op der 3. Plaz steet déi chinesesch Brauerei China Res. Snow Breweries mat 114,3 Milliounen Hektoliter a 6 Prozent vun der globaler Produktioun, déi ënnert anerem de meescht verkaafte Béier op der Welt brauen, de Snow. Dëse gëtt just a China verkaf.

Déi 4. Plaz huet déi Dänesch Brauerei Carlsberg mat 112,5 Milliounen Hektoliter an 5,9 Prozent vun der globaler Produktioun. Déi éischt däitsch Brauerei vun der Lëscht ass déi vun der Radeberger-Grupp a kënnt op déi 23. Plaz mat 11,6 Milliounen Hektoliter an 0,6 Prozent vun der Weltproduktioun. Bitburger kënnt op déi 30. Plaz (6,5 HkL an 0,3% vun der globaler Produktioun).

Rang Brauerei Produktioun (a Milliounen Hektoliter) Undeel un der Weltproduktioun (%) 1. AB InBev 561,4 29,3 2. Heineken 241,4 12,6 3. China RS Breweries 114,3 6,0 4. Carlsberg 112,5 5,9 5. Molson Coors 92,7 4,8 6. Tsingtao Brewery Group 80,5 4,2 7. Asahi 57,3 3,0 8. Yanjing 38,2 2,0 9. BGI/Groupe Castel 36,7 1,9 10. Efes Group 36,2 1,9

Bei deene meescht verkaafte Béier huet de chinesche Béier Snow déi éischt Plaz mat 101,2 Milliounen Hektoliter am Joer, viru Budweiser mat 49,2 Milliounen Hektoliter an Tsingtao mat 49 Milliounen Hektoliter. Op déi 4. Plaz kënnt dann Bud Light, viru Skol an Heineken.

Asien produzéiert am meeschte mat 611 Milliounen Hektoliter, knapp virun Amerika mat 609 Milliounen Hektoliter. Europa kënnt op drëtter Plaz mat 530 Hektoliter virun Afrika (140 Milliounen) an Australien (20 Milliounen).