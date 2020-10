D'Corona-Kris ass dësem Tourist gutt bekomm: Als eenzege Visiteur duerft hien déi weltbekannten an antik Stad vun den Inka besichen.

Den Jesse Katayama hänkt wéinst der Pandemie zanter puer Méint am Peru fest. Aus deem Grond huet den zoustännegen Tourismusbüro zu Cusco him eng extra Geneemegung ginn, fir déi archeologesch Ruinen ze besichen an zwar ganz eleng. D'Stad Machu Picchu ass nämlech schonn zanter 7 Méint zou.

No senger Visitt leschte Sonndeg huet de 26 Joer ale Boxtrainer eng Foto vu sech an dem eidelen Touristenzil verëffentlecht. Hien huet dobäi geschriwwen, dass hien déi éischt Persoun wier, déi zanter dem Lockdown op Machu Picchu gaangen ass. An engem Facebook-Video seet hien dem Tourismusbüro vun Häerze Merci.

Dem Jesse Katayama seng Flich fir Heem goufe gestrach a well hie sech och net mat engem aneren Transportmëttel konnt deplacéieren, ass hien elo zanter Mäerz am Peru. En Ticket fir Machu Picchu hat hie sech nëmme kuerz virum Lockdown kaf.

D'Stad gouf am 15. Joerhonnert an den Anden gebaut an ass eng vun deene gréissten Touristenattraktiounen a Südamerika. 1983 gouf si an d'Lëscht vum Unesco-Weltkulturierwen opgeholl. Machu Picchu sollt am Juli erëm opgoen, ma dat gouf awer op den November verréckelt. Da sollen nëmmen nach 675 Visiteure pro Dag erlaabt sinn, wat 30 Prozent vun der Zuel vu virun der Pandemie sinn.