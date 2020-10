Am Alter vu 77 Joer ass d'Schauspillerin un de Suitte vu Komplikatiounen no engem Häerzstëllstand gestuerwen.

Traureg Noriichte fir d'Fans vun "Two and a Half Men". D'Schauspillerin Conchata Ferrell ass gestuerwen. Si gouf 77 Joer al. Duerch hir Roll "Berta" an der beléifter Sitcom war d'Ferrell weltberüümt ginn.

Wéi den US-Magazin "deadline.com" mellt, wär d'Schauspillerin den 12. Oktober un de Suitte vu Komplikatiounen no engem Häerzstëllstand gestuerwen. Eréischt am Summer hat déi 77-Joer-al Schauspillerin ee schwéieren Häerzinfarkt gemaach.