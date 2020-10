Am berüümte Schlass vu Versailles huet d'Police missen e Mann festhuelen, dee sech fir e Kinnek gehalen huet.

Den 31 Joer ale Mann gouf e Samschdeg entdeckt, nodeems hien an d'Schlass agebrach war. Virdrun hat hie sech an engem Taxi dohi kutschéiere gelooss.

Den Taxischauffer war stutzeg ginn an huet d'Police alarméiert, och, well de Mann e Lëllduch unhat a behaapt huet, hie wier e Kinnek a wéilt an d'Schlass.

Op der Plaz huet d'Police dunn eng futtis Fënster entdeckt a kuerz drop och de falsche Kinnek. Hie gouf festgeholl. De Parquet vu Versailles huet confirméiert, dass de Mann effektiv agebrach war a souguer d'Schlassmauer iwwerwonnen hat.

Ausser enger Fënster war näischt am Gebai beschiedegt ginn. Miwwelen a Sammlungen wieren intakt.