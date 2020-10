An der Nuecht vun e Samschdeg op e Sonndeg ginn d'Auere vun 3 op 2 Auer no hanne gestallt.

De 25. Oktober dierf ee moies eng Stonn méi laang am Bett leie bleiwen. Mer wiessele vun der Summerzäit nees hannescht op d'Wanterzäit. Mir gewannen also eng Stonn, et heescht awer och, dass et moies eng Stonn méi laang däischter bleift.

An de meeschten EU-Länner gouf d'Summerzäit an de 70er Joren agefouert, ma de Wiessel vun der Auerzäit steet schonn zanter méi Laangem an der Kritik, dee jo u sech sollt hëllefen, fir Stroum ze spueren, well een d'Dagesliicht méi laang notze kéint. Vill Leit ginn ze bedenken, dass dat net wierklech de Fall ass an de Wiessel och net optimal fir d'Gesondheet wier. D'Schlofgewunnechte geroden op d'Kopp, dat confirméieren och ëmmer nees vill Dokteren. Aus medezinescher Siicht wier et am beschten, d'Zäit géif net ëmgestallt ginn a mir hätten ëmmer déi normal Zäit, also d'Wanterzäit.

An enger EU-wäiter Ëmfro 2018 hate sech 84% vun de Leit dofir ausgeschwat, datt d'Zäit net méi soll geréckelt ginn. 4,6 Millioune Mënschen hate mat ofgestëmmt. An deem Kader gouf d'Zäitëmstellung och schonn am Europaparlament thematiséiert, ebe fir se ofzeschafen, ma nach huet sech näischt geännert.

De fréieren EU-Kommissiounschef Jean-Claude Juncker hat de Plang 2018 virgestallt, deen 2019 sollt gräifen, awer op 2021 verluecht gouf, well d'EU-Länner dem Plang als éischt emol hu misse majoritär zoustëmmen. D'Memberstaate sollte sech och ënnertenaner ofstëmmen, fir z'evitéieren, dass jee no Land verschidden Zäitzonen entstinn, eleng scho en Vue vun internationale Fuerpläng am Zuch- a Fluchverkéier. D'EU-Kommissioun huet nach proposéiert, dass déi eenzel Länner sollte kënne selwer decidéieren, ob si an Zukunft d'Wanter- oder Summerzäit wëllen hunn.