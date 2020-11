Am Prozess tëscht dem weltbekannte Schauspiller an der Zeitung "The Sun" gouf sech géint den Johnny Depp entscheet.

Den "Fluch der Karibik"-Schauspiller werft der Zeitung vir, si hätten hien als "wife beater", also eng Persoun, déi seng Fra schléit, an engem Artikel vun 2018 duergestallt. Den Johnny Depp a seng lo Ex-Fra Amber Heard hu sech 2011 beim Dréi vum Film "Rhum Express" kennegeléiert an d'Koppel huet sech dunn am Februar 2015 zu Los Angeles bestuet. 2 Joer méi spéit hu si sech getrennt, woubäi d'Scheedung wéinst Beschëllegunge vum Amber Heard, den Johnny Depp wier gewalttäteg gewiescht, weltwäit mediatiséiert gouf. D'Amber Heard huet seng Uklo wärend der Prozedur zeréckgeholl géint eng finanziell Kompensatioun vu 7 Milliounen Dollar. Um Geriicht sinn ënnert anerem dem Johnny Depp seng Ex-Fra Vanessa Paradis an d'Winona Ryder, mat där hien an den 1990er zesumme war, als Zeien opgetrueden. De Prozess, dee fir Mëtt Mäerz geplangt war, gouf wéinst der weltwäiter Corona-Kris verluecht. E Méindeg koum dunn d'Urteel: Am Prozess tëscht dem Acteur an der Boulevardzeitung gouf sech géint den Johnny Depp entscheet.