Virun 8 Joer gouf d ASBL "Mamie et Moi" gegrënnt, mam Zil, jonk an eeler Generatiounen iwwert d'Strécke méi no zesummenzebréngen.

Zënterhier goufen et eng Rei Projeten, mat der Pandemie an den domat verbonnenen noutwennegen Distanze koumen nei Challengen op si duer. Nawell gëtt weider gestréckt am Collectif, awer déi Kéier mat Ofstand. Den neiste Projet vun Mamie et Moi ass et en Tableau vum Corneille Lentz nozestrécken, aus gutt 5.000 klengen wëllene Quadrater. Och hei erëm generatiounsiwwergräifend, just jidderee fir sech doheem. Eng 900 Stéckelcher huet ee schonn zesummen fir d'Bild an e puer Meint doraus zesummenzesetzen. 5.000 brauch een der, an dofir gëtt nach fläisseg weider gestréckt, eenzel an awer zesummen dank den digitalen Medien, wou de Kontakt a Begéinungen weiderhin méiglech sinn, z.B am virtuellen “Café Tricot”. Weider Infoe wéi ee kann matmaachen am Reportage an op www.mamieetmoi.com