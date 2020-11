Och d’Hëllefsorganisatioune fir Déieren leiden wéinst dem Corona Virus. Duerch déi sanitär Kris ass et méi schwéier wéi soss un Donen ze kommen.

Esou geet et och Amiavy.

Ugefaangen huet et mat enger Kollekt vun Done bei private Leit am Mee 2009. Domadder kruten Déieren an engem Asyl a Spuenien gehollef. Am November 2009 ass Amiavy du gegrënnt ginn, mam Zil Déieren an Nout ze hëllefen.

Fleegefamilljen huelen Déieren op, bis si en neit Doheem fonnt hunn. Dat sinn Déieren, déi entweder ausgesat gi sinn, net méi gewollt sinn, respektiv mësshandelt gi sinn. Amiavy versicht z’evitéieren, datt esou en Déier an engem Asyl muss ënnerbruecht ginn. Da versiche si och Hënn ze rehabilitéieren, déi aus Laboratoirë fräi kommen. Fir déi Muppe ginn och Famillje gesicht, déi bereet sinn, si opzehuelen. Traineren hëllefen Hënn ze rehabilitéieren, déi duerch hir Vergaangenheet, en aggressiivt Verhalen hunn. Finanziell ënnerstëtzt des Lëtzebuergesch Organisatioun ënnert anerem och en iwwerfëllten Déierenasyl am Ausland. Si iwwerhuelen en Deel vun de Fraise fir de Veterinär, wéi och fir d’Sterilisatiounen. Si bezuelen d’Fudder fir eng 60 Hënn a Bulgarien.

Normalerweis organiséiert Amiavy Evenementer fir Spenden ze sammelen, fir alles dat kënnen ze finanzéieren. 2020 ass awer alles anescht wéi déi Jore virdrun. Wéinst dem Coronavirus hu missten d’Summerfest an d’Feierlechkeete fir 10 Joer Amiavy ofgesot ginn. D'Organisatioun huet awer decidéiert, datt de Chrëschtmaart vun e Sonndeg ofgehale gëtt. Dëst mat engem anere Konzept.

De Chrëschtmaart steet ënnert dem Motto: Shop and go. Fotoe vun den Artikelen, déi verkaaft ginn, ginn am Virfeld op hirer Säit op Facebook gepost: do sinn ënner anerem Adventskränz, iwwer Këssen, Masken, Schosselen a Chrëschtdagsdekoratioun mat dobäi. Alles ass selwer gemaach. D’Leit kënnen op Facebook mat enger privater Noriicht dat reservéieren, wat se kafe wëllen. Dëse Sonndeg kënne si dat dann zu Fenneng ewechhuelen. Et besteet och d’Méiglechkeet op der Plaz selwer de Choix ze maachen. Natierlech ginn déi sanitär Reegelen all respektéiert, eng Mask ass obligatoresch an d'Distanze mussen agehale ginn.

D’Adress vun e Sonndeg ass: 9-11, Route d’Esch zu Fenneng. Op ass tëscht 10 an 18 Auer. D’Leit kënnen hir Saachen och op eng aner Adress siche goen. Dëst muss awer am Virfeld gekläert sinn.