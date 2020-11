Hien "ass e Kämpfer", schreift dem Ian Jones säi Bouf am Internetforum "GoFundMe" a versicht Geld fir sengem Papp seng Dokteschrechnungen ze sammelen.

Deen huet nämlech e puer Mol misse vun Doktere behandelt ginn, deels waren et liewensgeféierlech Situatiounen. Als lescht gouf den Ian Jones vun enger Kobra gebass. Wéi et vu sengem Dokter heescht, hätt hien d'Spidol schonn nees verlooss a wier um Wee vun der Besserung.

Hien ass lescht Woch an d'Klinick gaangen, well hien dovunner ausgaangen ass, sech nees mam Coronavirus infizéiert ze hunn. Den Test wier awer negativ ausgefall. Wéinst dem Schlaangebëss si Symptomer wéi Problemer mat der Siicht oder beim Goen opgetrueden.

Wärend senger Zäit an Indien an der Entwécklungshëllef ass hien och u Malaria an Dengue-Féiwer erkrankt. Den Ian Jones huet Produite vun Handwierker exportéiert an hëlleft den Awunner, der Aarmut z'entkommen.