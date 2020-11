Et ass eng Situatioun, déi keng Koppel erliewe sollt a fir déi sou en Erliefnes immens traumatesch ass. Eng Feelgebuert.

D'Herzogin Meghan an de Prënz Harry hunn no iwwer engem Joer no der Gebuert vun hirem éischte Kand e Puppelche verluer. Dat huet déi 39 Joer al Fra vum Prënz Harry an engem selwer verfaassten Essay zouginn. Elo wieren e puer Méint vergaangen, eng Zäit, déi net just Wonnen heelt, mä si an hire Mann méi enk zesummegeschweesst hätt.

Viru allem de Gedanken, dass och aner Koppelen d'Gefill vun dësem Verloscht hu missen erliewen an net ëffentlech driwwer schwätzen, hätten d'Meghan an den Harry dozou beweegt, dat net ze maachen, wéi et an engem Artikel an der "New York Times" heescht:

"E Kand ze verléieren, bedeit eng Trauer ze droen, déi bal net ze packen ass, déi vu villen erlieft gëtt, awer iwwert déi just déi mannst schwätzen. Mat der Péng vun deem Verloscht hu mäi Mann an ech festgestallt, dass an engem Raum mat 100 Fraen 10 bis 20 eng Fausse couche haten."

Obschonn anerer dat selwecht erlieft hunn, géif d'Gespréich doriwwer ausbleiwen- aus Schimmt, Roserei oder anere Gefiller. Eppes, wat d'Meghan an den Harry net méi acceptéiere wëllen. D'Herzogin huet déi Betraffen dowéinst opgefuerdert, ëffentlech méi iwwert dat Thema ze schwätzen, ze diskutéieren an d'Gefiller ze deelen. Dat hätt och hinne gehollef, hiert Leed besser ze verkraaften - mateneen ze leiden:

"Wie stellen eis op eng nei Normalitéit an, bei där Gesiichter vu Maske verstoppt ginn, awer et zwéngt eis, een deen aneren an d'Aen ze kucken - heiansdo voll Wäermt, heiansdo voll Tréinen. Fir eng éischte Kéier zanter laanger Zäit gesi mir eis als Mënsche wierklech. Si mir ok? Mir wäerten et sinn."