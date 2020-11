E Freideg den Owend sinn d'Theresa Baumgärtner, d'Nicole Hansen an de Joël Meiers eis Invitéen am Live! Planet People.

D'Theresa Baumgärtner kennt een als TV-Kächin, an am Hazelnut House gëtt een de Moment verzaubert. All Donneschdeg um 21h00 kacht, baakt oder bastelt d'Theresa op Instagram live oder liest schéi Geschichte vir. Déi lescht Woche war d'Multitalent net liddereg an huet en Adventskalenner an e praktescht Schneitbriet entwéckelt. A wien gäre vir e puer Stonnen alles ronderëm sech vergësst, dee kann sech jo vun de Kachbicher vum Theresa inspiréiere loossen, wou ee vill méi wéi just Rezepter dra fënnt.

© RTL Archiv

D'Nicole Hansen huet et op Berlin verschloen a mécht an der däitscher Haaptstad Stréckmoud nees in. Mutzen, Pulloveren oder e schéi gestréckte Schal fënnt ee bei hirer Mark Hootli zanter 8 Joer. D'lescht Joer huet d'Nicole Hansen e Pop-Up-Store am Bikini Berlin opgemaach, a well de Succès hir Recht ginn huet, gëtt et zanter kuerzem de Concept-Store "IUNIK Luxembourg" zu Berlin-Kreuzberg, wou awer och verschidde Berliner Labels ze fanne sinn.

© RTL Archiv

De Joël Meiers wollt net just op Toille molen an huet sech elo op engem Auto fir de gudden Zweck veréiwegt. De Wëlzer sicht ausgefale Projeten a sou kennt ee vläicht seng Ieselen oder de schéi bemoolten Elefant. E Markenzeechen huet en och, op all Konschtwierk vun him dierf e Fësch an eng Kroun net feelen. Zu Veianen an der Galerie Joels Artbox kann een déi ganz Panoplie bestaunen. Säin Häerz hänkt elo um Flappi, engem fonkelneien Auto deen een den 20. Dezember um 15h00 zu Maarnech an der Nordstrooss Shopping Mile gewanne kann. Bis dohinner kann een nach fläisseg Louse kafen. Mat 25.- Euro ass een derbäi an d'SOS Kannerduerf vu Miersch freet sech.