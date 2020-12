8 Joer laang huet de Kaavan ganz eleng an engem pakistaneschen Zoo gelieft a war ëmmer eleng.

En Dënschdeg krut den Elefant, deen als "einsamsten" Elefant vun der Welt gegëllt huet, seng Fräiheet zeréck an nach vill méi.

Nëmme kuerz nodeems hien an engem Wëldpark an der kambodschnecher Provënz Oddar Meanchey fräigelooss gouf, huet hie Kontakt gehat mat engem aneren Elefant an déi zwee hu sech direkt géigesäiteg d'Rüsselen entgéintgestreckt.

Fir de Kaavan war et den éischte Kontakt mat engem anerer Elefant zanter 8 Joer. De 36 Joer alen, schwéier iwwergewiichtegen Elefant war e Samschdeg zu Islamabad an e Spezial-Contanier gesat ginn a gouf dunn op de Fluchhafe bruecht, vu wou aus hien a säin neit doheem bruecht gouf.

A sengem neien Doheem wunnen ongeféier 600 Elefanten. Fir sech u seng nei Situatioun ze gewinnen, soll hien elo emol op engm Terrain liewen, wou en Drot ronderëm ass, ier hien an dat ganz grousst Gebitt fräigelooss gëtt.

De Kaavan war 1985 am Alter vun nëmmen 1 Joer an den Zoo vun Islamabad komm an nodeems seng Partnerin Saheli am Joer 2012 gestuerwe war, war hie ganz eleng.

Elo huet hien no 35 Joer endlech d'Chance op e fräit a friddlecht Liewen.