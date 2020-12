De "Bib Gourmand" steet fir eng gastronomesch Kichen zu abordabele Präisser. 39 Euro däerfen Entrée, Plat an Dessert zesumme kaschten.

Michelin huet fir d'Benelux-Länner den neie Guide "Bib Gourmand" virgestallt.

Selektionéiert goufen nees de Parc Le'h zu Diddeleng, den Dahm vun Ierpeldeng, de Brimer vum Grondhaff, de K Restaurant zu Huldang, d'Bergamote, d'Brasserie des Jardins, La Cantine du Châtelet an de Kamakura an der Stad. Soss op der Lëscht ze fanne sinn de Joel Schaeffer vu Mäertert, de Bonifas vun Nouspelt, de Restaurant Timandines vun Ëlwen, d'Ecuelle vu Wilwerdang, den L'Atelier du Windsor an der Stad an den Two 6 Two zu Stroossen.

Nei derbäi fir 2021 ass den Bistronome zu Stroossen.

Les nouveaux restaurants Bib Gourmand du Guide MICHELIN 2021 en Belgique et au Luxembourg

C’est avec plaisir et conviction que Michelin dévoile sa sélection de restaurants Bib Gourmand 2021 pour la Belgique et le Luxembourg. A l’heure où la crise sanitaire et économique continue d’affecter une profession qui fait face aux défis nouveaux en donnant le meilleur d’elle-même, le Guide MICHELIN est donc plus que jamais engagé à mettre en avant les restaurants qui parviennent à proposer une cuisine alliant qualité et plaisir à prix serré.

« Malgré une année particulièrement difficile, les inspecteurs du Guide MICHELIN sont parvenus à composer une très belle sélection de restaurants Bib Gourmand. Travaillant avec empathie tout en tenant compte du contexte exceptionnel de ces derniers mois, nos équipes ont été impressionnées par la persévérance, la ténacité et le talent que n’ont cessé de manifester les chefs de Belgique et du Luxembourg. Pour eux, pas question de baisser les bras, bien au contraire ! commente Werner Loens, directeur de la sélection des Guides MICHELIN du Benelux. J’aime répéter que les chefs sont des créateurs de bonheur. Un rôle que nous souhaitons tous qu’ils puissent à nouveau pleinement jouer en 2021. »

Ainsi, les amateurs de bonne cuisine trouveront à coup sûr leur bonheur parmi les restaurants qui composent la sélection Bib Gourmand belge et luxembourgeoise, et dans laquelle ne figurent pas moins de 23 nouveautés. Cette année encore, la majorité des nouvelles adresses se situe en Wallonie. Les tables de La Petite Gayole à Thuillies, de L’Incontournable à Namur ou Chez Louis à Glimes sauront ravir les gourmets en quête de plaisir et de générosité. Les inspectrices et inspecteurs sont également ravis de voir que des tables comme La Table de Manon à Grandhan et Masu à Mons figurent dans la sélection Bib Gourmand avec une cuisine dans un style plus travaillé.

Par ailleurs, la variété et la diversité continuent de caractériser l’édition 2021 du Guide MICHELIN Belgique et Luxembourg comme en témoignent les établissements sélectionnés en Flandre. Entre la gourmandise de la cuisine chinoise chez Ni Shifu à Anvers, l’atmosphère chaleureuse et l’authenticité des plats chez De Lieve à Gand et la gastronomie décontractée du Gastrobar Hop à Louvain, chacune et chacun sera en mesure de trouver un établissement Bib Gourmand susceptible de combler la moindre de ses envies. Bruxelles est également bien représentée avec Le Tournant à Ixelles qui propose une cuisine de bistrot généreuse ou Le Coq en Pâte à Woluwe-Saint-Lambert et sa cuisine italienne revisitée en version contemporaine.

Le Grand-Duché du Luxembourg accueille également un nouveau venu dans cette édition, restaurant Bistronome. Son chef Jean-Charles Hospital honore le nom de son restaurant en interprétant de façon créative une cuisine gastronomique traditionnelle.