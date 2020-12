An d'Freed iwwer dës flott Iwwerraschung war grouss zu Esch.

D'Kanner aus der Spillschoul si Feier a Flam. Si molen. D'Schüler an d'Schülerinne vun der Joffer Tina huelen un enger Aktioun deel, wou et drëms geet, den eelere Leit aus den Altersheemer eng Freed mat engem gemoolte Bild ze maachen.

Et dréit sech alles ronderëm d'Grousselteren. D'Boma an d'Bopaen. D'Kanner kënne beim Molen hirer Fantasie fräie Laf loossen.

© Christophe Hochard © Christophe Hochard © Christophe Hochard © Christophe Hochard © Christophe Hochard © Christophe Hochard © Christophe Hochard © Christophe Hochard © Christophe Hochard © Didier Weber (RTL) © Didier Weber (RTL) © Didier Weber (RTL)

Bis d'Schoulvakanz konnten d'Kanner molen. Duerno goufen d'Biller agesammelt a beim Morena doheem triéiert. 165 Biller wollt déi jonk Fra fir d'Escher Altersheem sammelen. Um Enn goufen et der 950.

E Mëttwoch de Mëtteg war et souwäit. D'Biller goufe verdeelt. An den Ufank gouf zu Esch am Cipa vum Servior gemaach.

© Christophe Hochard

D'Freed iwwer dës flott Iwwerraschung war grouss zu Esch.

D'Chrëschtdeeg si gemenkerhand Feierdeeg, déi an de Famillje gefeiert ginn. Dëst Joer muss ee sech der Situatioun upassen.

Ënnert dem Stréch eng erfollegräich Aktioun vum Morena an Tina.