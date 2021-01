D'Klimaaktivistin a Grënnerin vum "Fridays for Future" ass elo volljäreg.

Wéi d'Sunday Times schreift, géif sech déi weltberüümt Klimaaktivistin näischt wierklech Grousses wënschen, just e bësse "Liicht". D'Luuchten un hirem Vëlo wiere futti an am Wanter wier et a Schweden immens däischter.

Weider soll d'Greta Thunberg gesot hunn, dass si keng nei Kleeder méi bräicht. Si hätt genuch Gezei, a wa se dann emol eppes géif brauchen, géif se einfach aner Leit froen, ob se hir eppes léine kéinten, oder ob se eppes hätten, wat si net méi brauche géifen.

Mat hirem 18. Liewensjoer kritt d'Greta Thunberg dann elo och automatesch e puer Rechter a Schweden. Sou däerf si dann elo och wiele goen, däerf selwer eleng Auto fueren an dierft sech och bestueden.