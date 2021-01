Laang Zäit war den Amazon-Chef op 1. Plaz an der Lëscht vun de Superräichen. Elo huet den CEO vun Tesla den Jeff Bezos iwwerholl.

Am Milliardär-Ranking "Bloomberg Billionaires Index" gi reegelméisseg d'Verméige vun de räichste Männer a Frae weltwäit matenee verglach.

Mat enger Zomm vu ronn 1,5 Milliarden Dollar huet et den Elon Musk virun den Jeff Bezos gepackt. Säi ganzt Verméige gëtt op 153,7 Milliarden Euro (188,5 Milliarden Dollar) geschat. Wéi "Bloomberg" schreift, wier säi Verméigen duerch Gewënn vun der Tesla-Aktie enorm an d'Luucht gaangen. Dës Aktie huet nämlech eng Hausse vun ëm 700 Prozent bannent de leschten 12 Méint erlieft. Tesla ass deen am héchste gehandelten Autoskonstrukteur vun der Welt, obwuel en am Verglach zu anere Konzerner däitlech manner Ween produzéiert.

© AFP

Gutt placéiert ass den Elon Musk och am "Forbes-Ranking. Am November hat hien de Bill Gates iwwerholl a koum mat 173,2 Milliarden Dollar op Plaz 2. Spëtzereider ass an dëser Oplëschtung de Bezos mat 185,9 Milliarden Dollar bliwwen.