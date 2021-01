Zu vill am Keefeg gehalen a keng gutt Erfarunge mam Mënsch gemaach. Esou geet et villen Déieren, déi a Laboratoiren opgewuess sinn.

Déi Hënn, déi aus Laboratoirë fräigelooss ginn, kenne meeschtens näischt. Si waren nach ni an der Natur, si kenne weder d'Geräischer an enger Wunneng, nach vun der Strooss. Si musse fir d'éischt dem Mënsch géintiwwer Vertrauen opbauen, well der vill éischter negativ Erfarunge mat hinnen am Laboratoire gemaach hunn. Och wann et Muppe ginn, déi direkt ganz positiv op Mënsche reagéieren, sinn et der awer vill, déi eben ängschtlech sinn. Oder et ginn der, déi hyperaktiv sinn, esou d’Veterinärin Nicole Demuth. Dëst kënnt dohier, datt d’Hënn meeschtens an esou engem Laboratoire op d’Welt komm sinn an dacks zu enger Dosen an engem Zwinger op enkem Raum zesumme liewen. Do komme si dann och schlecht zur Rou. Déi meescht Hënn sinn am Ufank och net propper, wa si adoptéiert kënne ginn. Wann d’Autoritéiten op Mëssstänn higewise ginn, da ginn och Kontrollen a sou Laboratoiren duerchgefouert.

Hei zu Lëtzebuerg ass et Amiavy, déi Hënn a Laboratoirë siche geet, fir hinnen duerno dann e richtegt Doheem ze fannen. Fir d'éischt loosse si d’Hënn vum Veterinär duerchkucken. D’Nicole Demuth huet do scho vun Allem gesinn: vun net gefleegten Zänn, Impfunge respektiv Entwuermungen, déi net gemaach waren, an och entzünt Oueren. Bei eeler Mudderen huet si schonn Mamentumeuren oder Entzündunge vun der Gebärmutter gesinn. Et ginn och Hënn extra krank geziicht, fir dann esou kënnen Experimenter mat hinnen ze maachen. D’Nicole Demuth weess vu Golden Retriever, wou dat de Fall war. Bei der Rass kann eng Krankheet optrieden, déi beim Mënsch bal identesch ass: beim Hond heescht se Ichtyose a beim Mënsch Psoriasis (Schuppenflechte). Bei deene kranken Hënn sinn dann Tester duerchgefouert gi mam Zil fir, dann duerno bei der Humanmedezin ze hëllefen.

Meeschtens sinn et awer Beaglen, déi fir Experimenter an de Laboratoirë geholl ginn. Dëst läit dorunner, datt si robust, ganz léif an net ze grouss sinn. A si iessen och gär, esou d’Lucia Pereira, Presidentin vun Amiavy. Si kontaktéiert reegelméisseg déi verschidden Laboratoiren, fir ze froen, ob erëm Hënn fräigelooss ginn. Wann dat de Fall ass, geet Amiavy se da sichen. Well déi Muppen jo d’Familljeliewen net kennen, musse si am Ufank nach alles léieren. Wat genee mat den Hënn an de Laboratoirë geschitt, ass net bekannt. Gewosst ass just, datt all méiglech Tester un hinnen duerchgefouert ginn.

Als Eenzelpersoun kann een duerchaus hëllefen, fir datt et manner esou Tester ginn, esou d’Lucia Pereira weider. Dëst erfuerdert, datt mir eis Gewunnechten änneren, fir just nach Produkter vu Marken ze kafen, déi keng Déiereversich duerchféieren. An do gëtt et e grousse Choix.