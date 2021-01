Am soss méi südeuropäesch waarme Madrid schneit et normalerweis net sou dacks, ma elo läit déi spuenesch Haaptstad ënner Schnéi bedeckt.

Op esou vill Schnéi am u sech Sonner-verwinnte Land war ee guer net preparéiert, op d'mannst net zanter iwwer 50 Joer. Sou séier soll et och nach net eriwwer sinn. Nom ville Schnéi soll et nämlech e Sträppche fatzeg kal bleiwen. An de kommenden Nuechte ginn d'Temperature bis op -14 Grad erof.

Vill Mënschen hunn d'Geleeënheet um Weekend genotzt, fir sech ausgeloossen am Schnéi z'ameséieren, entweder bei enger riseger Schnéiball-Schluecht, op Schi oder um Snowboard.

© AFP © AFP © AFP © AFP © AFP © AFP © AFP © AFP

Am Schnéi mam Auto drifte goen, fir munch een e grousse Spaass, mee wann den Auto ageschneit ass, kann och eng Futtball-Legend näischt drun änneren.