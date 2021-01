Fir déi europäesch Autoritéit fir Liewensmëttel EFSA ass d'Consomméiere vu giele Mieldéiercher, och Mielwierm genannt, fir de Mënsch onbedenklech.

Ob als Snack, gepresst am Burger oder awer als Polver... D'EFSA gesäit kee Problem dran, wann de Mënsch seng Proteinner iwwert d'Iesse vu giele Mielwierm eranhëlt. Grad d'Larve bestinn haaptsächlech aus Protein, Fett a Ballaststoffer. Ma och d'Etüde vun der EFSA iwwer méiglech Gëfter oder Toxinnen am Iessen hätt näischt erginn, iwwert dat ee sech Suerge sollt maachen. Et géif just e Problem optrieden, wann d'Déiere selwer Gëfter zou sech geholl hätten.

Dës Astufung vun der Autoritéit fir Liewensmëttel kéint en éischte Schratt sinn, fir d'Wierm als Liewensmëttel an der ganzer EU zouzeloossen. Op Basis vun der Bewäertung kann d'EU an hir Memberstaaten elo decidéieren, ob si déi giel Mieldéiercher elo als Komponent vun engem Proteinriegel, vu Gebäck oder an anere Liewensmëttel, wéi als Burgerpatty, zouloossen.