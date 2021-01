Grouss Stare sollen den Dag vun der Amtsféierung vum zukünftegen US-President Joe Biden an der Vizepresidentin Kamala Harris den 20. Januar prägen.

D'Musekerin Lady Gaga wäert d'US-Nationalhymne "Star Spangled Banner" sangen, sou den zoustännege Kommitee en Donneschdeg. Scho beim Ofschloss vun der Walcampagne hat déi 34 Joer al Sängerin de Biden ënnerstëtzt.

Et ass och net déi éischte Kéier, dass si d'Nationalhymne séngt. Scho fir hir Performance vu "Star Spangled Banner" am Joer 2016 beim Super Bowl gouf si vill gelueft.

Och d'Sängerin a Schauspillerin Jennifer Lopez wäert deen Dag op der Bün stoen.

No der Vereedegung vu Biden an Harris ass iwwerdeems nach eng Live-Sendung op der Tëlee geplangt. Den Tom Hanks ass den Organisateuren no de Moderator vum TV-Special "Celebrating America". Dës Sendung gëtt vun 20.30 Auer Lokalzäit un iwwerdroen.

Weider Optrëtter vu Stare wéi der US-Sängerin Demi Lovato, dem Rockstar Jon Bon Jovi si geplangt. Den Justin Timberlake wäert säin Optrëtt als Geleeënheet notzen, fir seng nei Single "Better Days" ze presentéieren, déi hien zesumme mam Museker Ant Clemons wärend dem Lockdown geschriwwen hat.

Dacks sti bekannte Kënschtler bei Amtsaféierungen vun US-Presidenten op der Bün: D'Beyoncé 2013 fir de Barack Obama, d'Marilyn Horne 1993 fir de Bill Clinton an d'Jazz-Musekerin Ethel Ennis 1973 fir de Richard Nixon. Fir den Trump war et 2017 allerdéngs just déi 16 Joer al Jackie Evancho aus der TV-Sendung "America's Got Talent".

Verschäerfte Sécherheetsmoossnamen a kee Massepublic



D'Amtsféierung vum Joe Biden am Kapitol soll wéinst der Corona-Pandemie ouni de soss erlaabte Massepublic sinn. Donieft gëllen zanter dem Stuerm op d'US-Kapitol duerch Trump-Supporter verschäerfte Sécherheetsmesuren.