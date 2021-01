Zanter Enn Dezember läit eng Schnéidecken iwwer Deeler vu Lëtzebuerg. An de leschte Stonnen ass nach emol vill Schnéi bäikomm.

Och wann de Schnéi en Donneschdeg an e Freideg fir vill Chaos op de Stroosse gesuergt huet, weist sech de Wanter zanter Enn Dezember vu senger schéinster Säit.

Vill Leit huet et dofir en Donneschdeg an e Freideg an d'Natur gezunn, fir de Schnéi ze genéissen. Vill flott, wanterlech Impressiounen hu si agefaangen an eis geschéckt.

Wien dat verpasst huet, fir deen hu mir eng Partie Fotogalerien.

D'Ketty an de Rom Hankes waren zu Esch-Sauer, zu Heischent a Buerschent an zu Rëmerech ënnerwee

AP Rëmerech am Schnéi (15.1.21) © Ketty a Rom Hankes

Wanterfeeling tëscht Heischent a Buerschent (15.1.21) © Ketty a Rom Hankes

Auto-Pédestre zu Esch-Sauer (14.1.2021) © Ketty a Rom Hankes

De Roland Miny huet et och eraus an d'Natur gezunn

E verschneite Moien zu Lëtzebuerg (15.1.21) © Roland Miny