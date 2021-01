Déi US-amerikanesch TV-Legend ass am Alter vu 87 Joer un de Suitte vu senger Corona-Infektioun gestuerwen.

Dat gouf e Samschdeg op sengem offiziellen Twitter-Account matgedeelt.

Hie gouf Enn Dezember wéinst Covid-19 an de Cedar-Sinai Medical Center zu Los Angeles bruecht, fir do behandelt ze ginn.

Déi lescht Jore waren net einfach fir den Talkshow-Moderator. 2020 ass säi Bouf un engem Häerzschlag gestuerwen, seng Duechter Chaia u Longekriibs. Am Joer 2017 gouf hie wéinst Longekriibs behandelt an 2019 hat hien eng Angioplastie an hat och e Schlag gemaach.

A senger iwwer 60 Joer laanger Karriär huet de Larry King ënnert anerem 2 Mol de "Peabody Award" an een "Emmy Award" gewonnen. Hien huet bis kuerz viru sengem Doud nach déi politesch Talkshow "Politicking with Larry King" moderéiert.