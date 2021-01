D'Hollywood-Actrice Keira Knightley wëll sech an Zukunft just nach ausdoen, wann eng Fra hannert der Kamera steet.

Am Laf vun hirer Karriär huet sech der Schauspillerin hir Astellung verännert, besonnesch am Hibléck op sexuell Handlungen a Filmer. D'Keira Knightley huet viru kuerzem am Podcast "Chanel Connects" erzielt, dass si intim Zeenen an Tëscht per Kontrakt refuséiert. "Déi schrecklech Sexzeenen, wou se all ageuelegt sinn a grunzen - dorun hunn ech keen Interessi".

Si géif verstoen, dass esou Zeenen e Film kënschtleresch opwäerten, ma si wëll dat awer net méi. Dat hätt och zum Deel domat ze dinn, dass si Mamm vun 2 Kanner ass. Et wier awer vill méi aus Respekt viru sech selwer, mee virun allem huet d'Schauspillerin keng Loscht méi dem sougenannten "male glaze", also dem männleche Bléck ausgesat ze sinn. "Ech wëll einfach net méi plakeg virun enger Grupp Männer stoen."

Ënner bestëmmte Konditioune wier si awer nach bereet, hire Kierper am Sënn vun der Konscht ze weisen, sou d'Keira Knightley, awer "dat misst éierlech gesot eng Fra als Regisseurin sinn". Eng Fra kéint déi weiblech Perspektiv verstoen an och zum Ausdrock bréngen.

Am Ufank vun hirer Karriär hätt si näischt gesot, wa si sech um Set net wuel gefillt hätt. Si wier ze jonk gewiescht an hätt do och net d'Gefill gehat, wéi wann hir Meenung wichteg wier. An Tëscht huet sech d'Aarbecht an der Filmbranche zanter der Affär Weinstein an der #MeToo-Debatt verännert. U ville Sets gëtt et sougenannten "Intimacy Coordinators", déi dofir suergen, dass Sexzeenen no enger ofgekläerter Choreographie gedréit ginn a sech sämtlech Acteure wuel fillen. Virun allem Netflix an HBO fueren no dësen neie Moossnamen.