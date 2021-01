Bis zu 3 Mol am Joer kënne Kaze Klenger kréien. A genee dat wëll d’Asbl Chat Suffit bei de Kaze vun der Strooss verhënneren.

F13077 steet fir d’Nummer vum Enregistrement vun der Asbl Chat Suffit am Register, déi si Enn 2020 kritt hunn. Et ass hiert Haaptzil, fir esou vill wéi méiglech véierbeeneg "Strummerten", wéi si se nennen, kastréieren, respektiv steriliséieren ze loossen. Domadder hunn d’Mudderen e bessert Liewen an d’Kuederen zerklappe sech manner ënnerteneen. Wann et manner kleng Kaze ginn, da mussen der och manner ëm d’Iwwerliewe kämpfen. Engersäits siche se Fudder, anerersäits leide si am Wanter ënnert de kalen Temperaturen an am Summer wéinst der Hëtzt. Si sichen Hëllef beim Mënsch, awer si ginn dacks verjot oder geschloen. Dëst well d’Leit sech vun hinne gestéiert fillen, well se an de Poubellen no Iesse siche ginn an och well se net gefleegt ausgesinn. Da kënnt nach dobäi, datt dës Kazen dacks krank sinn, si hunn de Kazeschnapp, Typhus, Fiv, Entzündunge vum Zännfleesch oder faul Zänn. D’Konsequenz dovunner ass, datt se net méi richteg friesse kënnen an dann erhéngeren.

De klenge Grupp vu Benevolle versicht, och scho laang virun der Grënnung vun der Asbl, hei zu Lëtzebuerg, an der Belsch an a Frankräich deem entgéint ze wierken. Wann d’Kaze bis steriliséiert, respektiv kastréiert sinn, gi si entweder erëm op d’Plaz zréck bruecht, wa si sech bis erholl hunn, oder si komme, wa se sozialiséiert kënne ginn, genee wéi déi Kleng, a Fleegefamillen. Do ass dann d’Zil, fir hinnen en definitiivt Doheem ze fannen. Fir déi Kazen, déi erëm do fräi gelooss gi sinn, wou se agefaange goufen, gëtt och weiderhi fir si mat Fudder an engem Ënnerdaach gesuergt. D’Asbl Chat Suffit versicht och ëmmer d’Gemenge fir dës Problematik ze sensibiliséieren. De Gemengen, déi e Budget hu fir d’Sterilisatioun vun de Kazen, hëllefen d’Membere vun der Associatioun zum Beispill, fir se anzefänken.

Am Allgemenge si si frou, wann och Privatleit si ënnerstëtzen. Hëllef gëtt zum Beispill gebraucht beim Afänken vun de "Strummis". D’Leit kënne Bescheed soen, wann eng Kaz an d’Fal gaangen ass. No den Operatiounen ass et och wichteg, datt d’Leit d’Kaze weider fidderen. Et soll een net ewechkucken, wann op enger Plaz ëmmer méi verwëldert Kazen optauchen. Do soll net gewaart gi bis ëmmer méi Klenger op d’Welt kommen. D’Asbl fleegt och déi Kazen, déi Blessuren hunn. Verschiddener hu missen un der Patt operéiert ginn oder de Schwanz amputéiert kréien, well deen esou agequëtscht war, datt soss näischt méi ze maache war. Op d’Fro no engem Beispill vun enger Kaz, där si gehollef hunn, huet d’Manon Brachmont geäntwert, datt si der ganz vill kéint opzielen. Si denkt do un den Oscar, dee si d’lescht Joer op der Strooss fonnt hunn, wéi si ënnerwee waren, fir aner Kazen afänken ze goen. Him goung et esou schlecht, datt si hien nach de selwechten Owend bei de Veterinär bruecht hunn. Hien huet laang gebraucht bis hien iwwert de Bierg war. Haut lieft hien zesumme mat anere Kazen an enger Famill an huet e schéint Liewen.

Iwwer all Genre vun Ënnerstëtzung géing sech des Asbl freeën, sief et zum Beispill iwwer Fudder, Kratzbeem oder Kief. Et kann ee sech och als Fleegefamill uginn oder de Benevollen um Terrain hëllefen. Den Haaptmessage, dee Chat Suffit wëll vermëttelen ass deen, datt d’Leit hir eege Kazen solle steriliséieren, respektiv kastréiere loossen, ier si se erausloossen. De Kazen ass am Allgemenge vill gehollef, wa jiddereen e gewëssen Deel Verantwortung iwwerhëlt.