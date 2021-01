E jonken Dokter an Holland hat eng flott a witzeg Iddi, fir d'Leit ze motivéieren, sech géint de Coronavirus impfen ze loossen.

D'Lidd "Fascination" vun Alphabeat dierft bal jidderee kennen. Eemol am Kapp, séngt een et queesch duerch den Dag. Et bleift hänken, typesch Ouerwuerm.

Wisou dat net ausnotzen als Motivatioun fir eng Corona-Impfung. Dat huet sech e jonken Dokter an Holland geduecht an d'Lidd textuell op Corona ëmgeschriwwen. Och e Museksvideo war séier produzéiert. Dee Video ass zanter e Méindeg op YouTube a gouf schonn iwwer 7.600 Mol gekuckt.