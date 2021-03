Well se wärend der Pandemie op hirem berüümte Reblochon-Kéis sëtze bliwwe sinn, hu sech d'Mënche vum Klouschter Abbaye de Cîteaux eppes afale gelooss.

D'Mënche hu sech selwer en "Internet-Challenge" gesat: Bis en Dënschdeg wëlle si 4.000 Reblochone verkafen, déi sech am Keller stapelen. Dat sinn 2,8 Tonne Kéis, déi hu misse fort.

D'Klouschter huet sech do virdru Gedanke gemaach, wéi et soll weidergoen. Hire Kéis, deen zanter 1925 do produzéiert gëtt, huet normalerweis ëmmer vill Succès, ma wéinst der Corona-Kris an den Aschränkungen kéime manner Clienten an de Buttek vum Klouschter. Donieft wiere vill Commandë vu Restauranten ausbliwwen, déi jo de Moment zou sinn. D'Vente ass ëm 50% zeréckgaangen.

A well ee vun de Kéi net verlaange kann, manner Mëllech ze ginn, huet eng aner Iddi missen hier. E Grupp vun 19 Mënchen hunn decidéiert, der Mëllech, déi ze vill war, eng extra wierzeg Nott ze ginn an domat an den Online-Handel ze goen. Zesumme hu si d'Startup "Divine Box" zesummegestallt.

Eng Iddi mat Erfolleg. Schonn e puer Stonnen zanter si d'Vente e Freideg lancéiert hunn, war een Drëttel verkaf, um Enn vum Dag si just nach 800 Kilo iwwreg bliwwen.