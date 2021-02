Den Haff huet an engem Schreiwes en Donneschdeg de Owend drop higewisen, dass op der Plattform Linkedin e falsche Kont vum Grand-Duc existéiert.

Den Haff präziséiert, datt dee Profil op Linkedin weder e Lien mam Haff, nach mam Grand-Duc Henri an och net mat der Societéit huet, déi do ernimmt gëtt. Et sollt een de Linkedin-Profil och mellen, soubal een drop stéisst.

Déi néideg Schrëtt säitens dem Haff goufen ageleet.