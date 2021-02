Et ass dat éischte Kand fir déi däitsch Musekerin an ESC-Gewënnerin Lena Meyer-Landrut.

Wéi d'Bild schreift, wier déi 29 Joer al Kënschtlerin en Dënschdeg mat engem Maxi Cosi an dem Mark Foster un hirer Säit gesi ginn. Weider bericht déi däitsch Zeitung, dass et e Jong wier, deen d'Liicht vun der Welt erbléckst huet.

Iwwert d'Privatliewe vun de béide Sänger ass net vill gewosst. Medieberichter no hätt sech d'Koppel Enn 2020 d'Jo-Wuert ginn. D'Hochzäit wier an engem klenge Krees gefeiert ginn. Offiziell confirméiert gouf et vum Mark Forster a Lena-Meyer Landrut awer net.