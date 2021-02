Weltwäit hu Pompjeeën, Medezinner oder Infirmieren op d'Lidd "Jerusalema" gedanzt a Videoen an de sozialen Netzwierker publizéiert.

Mam Hannergedanken, fir wärend der Corona-Pandemie fir gutt Laun ze suergen a Solidaritéit ze weisen. Dass dës Danz-Challenge e batteren Nogeschmaach géing matsechbréngen, domat hätte wuel déi mannste Leit gerechent. De Musekskonzern Warner Music freet nämlech elo Lizenz-Fraisen.

Ob Instagram oder TikTok: Ronderëm d'ganz Welt, dorënner och hei am Grand-Duché, hu Leit aus ënnerschiddlechen Altersgruppen an Aarbechtswelten op dem südafrikaneschen DJ Master KG an der Sängerin Nomcebo Zikode hiert Lidd gedanzt, sech dobäi gefilmt an de Video publizéiert. Dat, ouni eng Synchronisatiounslizenz kaf ze hunn.

Vu Warner Music heescht, dass si frou doriwwer wieren, dass d'Leit esou vill Freed um Lidd fonnt hätten, ma wann däitsch Organisatiounen d'Lidd wéilte benotzen, "fir sech selwer ze promoten", da sollte si sech hirer Meenung no eng Synchronisatiounslizenz zouleeën.

Privatpersoune missten net dofir bezuelen, awer Entreprisen, Organisatiounen an Institutioune allerdéngs schonn. Concernéiert sinn also och d'Spideeler, d'Police oder Pompjeeën. Gruppe vu Leit, déi wärend de leschte Méint Dag an Nuecht am Asaz waren, fir ze garantéieren, dass de Gesondheetssystem weider funktionéiert.

Op Nofro vu Fireworld.at huet Warner Music gesot, dass si ënnerschiddlech Präiskategorië fir ënnerschiddlech Notzunge géingen ubidden, och réng "symbolesch Bäiträg". Wéi eng Zomm sech de Konzern ënner "symbolesch Bäiträg" virgestallt, gouf awer net preziséiert.

Mëttlerweil gouf den Original-Museksvideo iwwer 339 Millioune Mol op Youtube ugeklickt.