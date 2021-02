An engem Interview mam Moderator James Corden huet de Britt mat de Boulevard-Medien ofgerechent.

"Mir alleguerte wëssen, wéi d'brittesch Press ka sinn. An et huet meng psychesch Gesondheet zerstéiert", huet den Harry gesot. Hien hätt d'Berichterstattung als "toxesch" empfonnt. Dowéinst huet hien dat gemaach, wat all Mann a Papp géing maachen: Hie misst seng Famill do eraushuelen. Den 39 Joer alen Herzog vu Sussex huet virun allem den Drock vun de brittesche Medie fir de "Megxit" verantwortlech gemaach. Hie wier net dovu gelaf, mee wéinst deem "schwieregen Ëmfeld" huet d'Koppel missen dëse Schrëtt goen.

Antëscht ass den Enkel vun der Queen mat senger Fra an hirem Bouf an d'USA geplënnert. Op Vältesdag hu si annoncéiert, dass si Nowuess erwaarden.

Den James Corden ass dofir bekannt, mat prominente Gäscht a sengem "Carpool-Karaoke"-Auto duerch d'Géigend ze fueren. Fir dëse speziellen Interview war hie mam Harry an engem Doppeldeckerbus zu Los Angeles ënnerwee.

A gutt enger Woch wäerten den Harry an d'Meghan op en Neits op der Tëlee ze gesi sinn. Dës Kéier fir en Interview mat der US-Moderatorin Oprah Winfrey. Et gëtt sech erwaart, dass si de Réckzuch vun de royale Flichten aus hirer Siicht erkläre wäerten.