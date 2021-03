Den 99 Joer ale Mann vun der Queen Elizabeth huet de medezineschen Agrëff um Häerz iwwerstanen, deelt de Buckingham Palace mat.

Den Herzog vun Edinburgh gouf e Mëttwoch an der St.-Bartholomew's-Klinick operéiert. Hie muss fir weider Behandlungen nach e puer Deeg an der Klinick bleiwen. Viru ronn 2 Woche gouf hien an d'King-Edward-VII.-Spidol ageliwwert, gouf dunn awer spéider an eng aner medezinesch Infrastruktur verluecht.

Zanter Joren ass de brittesche Royal mat gesondheetleche Problemer geplot. Dowéinst huet hie sech viru 4 Joer gréisstendeels aus dem ëffentleche Liewen zeréckgezunn. Ënnert anerem krut hien 2018 e kënschtlecht Hëftgelenk agesat an huet e puer Mol wéinst Infektioune misse behandelt ginn. 2011 gouf hien um Häerz operéiert a krut e Stent agesat.