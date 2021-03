An der Nuecht vun e Samschdeg op e Sonndeg ginn d'Aueren um 2.00 Auer ëm eng Stonn no vir gestallt an d'Nuecht domat gekierzt.

D'Zäitëmstellung de Weekend elo op d'Summerzäit, heescht, dass et moies eng Stonn méi laang donkel bleift, dofir ass et owes eng Stonn méi laang hell.

De Pro a Kontra gëtt zanter Joren immens diskutéiert. Vill Mënschen halen d'Zäitëmstellung fir absolut onnéideg a fuerderen, dass dat soll ophalen.

Déi Däitsch Gesellschaft fir Schloffuerschung a Schlofmedezin schwätzt sech fir e Bäihalen vun der Wanterzäit aus. D'Dagesluucht a besonnesch de bloen Undeel vum Sonneliicht géing eise Biorhythmus beaflossen, quasi also eis bannescht Auer, déi eis seet wéini mir waakreg sinn a wéini mir schlofe wëllen. All dat géing den Experten no fir d'Bäibehale vun der Wanterzäit schwätzen.

Och d'Europaparlament hat sech dofir ausgesprach, d'Zäitëmstellung ofzeschafen, ma bis ewell gouf dat nach net ëmgesat. Wéini et sou wäit ass, ass nach onkloer.

De fréieren EU-Kommissiounschef Jean-Claude Juncker hat de Plang 2018 virgestallt, dëse sollt u sech 2019 gräifen. Du gouf alles op 2021 verluecht, well d'EU-Länner sollten dem Plang als éischt emol majoritär zoustëmmen. D'Memberstaate sollte sech och ënnertenaner ofstëmmen, fir z'evitéieren, dass jee no Land verschidden Zäitzonen entstinn an dat Ganzt dann an e risege Chaos ausaart.

D'Zäitëmstellung gouf eigentlech deemools agefouert, fir dass d'Leit manner Stroum an Energie verbrauchen andeems se d'Dagesliicht méi laang notze kéinten. Dass awer ënnert dem Stréch keng Energie gespuert gëtt, dat obwuel d'Leit zwar manner Stroum verbrauchen, awer an de fréie Moiesstonnen am Hierscht an am Fréijoer méi heizen, ass elo well eng Zäitche bekannt. Also firwat nach weider un eppes festhalen, wat souwisou net dat bréngt wat sech dovunner erwaart gouf?

Och wann et fir eng Partie Leit ënnert eis d'Zäit an eiser aktueller Situatioun net wierklech eng Roll spillt, vergiesst awer net, d'Auere ginn och dëse Weekend vun 2 op 3 Auer no vir gestallt.