"Maacht Iech keng suergen, ech plange Grousses.", dat huet de Pop-Titan an engem Video op Instagram annoncéiert.

Fir den Dieter Bohlen war et jo rezent den iwwerraschenden Out bei de däitscher Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar". E Samschdeg huet hie sech elo eng éischte Kéier offiziell gemellt. Do huet hien annoncéiert, datt seng Fans hie wuel net fir d'lescht gesinn hunn. Hie plangt nämlech e Comeback.

Genee Detailer huet hien net genannt, mä huet gesot, hie géing Grousses plangen. Et kann een also gespaant sinn, wat de 67 Joer ale Museker virhuet.