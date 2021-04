U sech soll de Prënz Charles iergendwann un der Spëtzt vun der brittescher Monarchie stoen, awer hie verléiert ëmmer méi u Beléiftheet beim Vollek.

Als eelste Jong vun der Kinnigin Elizabeth II. steet hien an der Successioun als nächsten op der Lëscht. Ganz zefridde mam Nofollger vun der Queen ass dat brittescht Vollek allerdéngs net. Dat geet emol aus enger Ëmfro vum englesche Meenungsfuerschungsinstitut Deltapoll ervir.

Vill léiwer wier et de Britten, wann de Prënz William direkt hire Kinnek géing ginn. Där Meenung sinn op alle Fall 47% vun der brittescher Bevëlkerung, sou d'Resultat vun der Ëmfro. Just 27% vun de Stëmme krut säi Papp, de Prënz Charles.

Trotz Megxit a Streidereien tëscht der jonker Koppel an dem brittesche Kinnekshaus schéngt de Prënz Harry nach ëmmer populär ze si bei senge Landsleit. Virun allem befrote Leit am Alter tëscht 18 a 24 Joer trauen him d'Roll vum nächste Monarch duerchaus zou.

En zäitnoe Wiessel un der Spëtzt gëtt sech awer net gewënscht. Iwwer 40% vun de befrote Leit wëllen nämlech, dass d'Kinnigin Elizabeth II. hiert Amt net virun hirem Doud soll opginn.

Mat 69 Joer um Troun ass d'Queen déi brittesch Monarchin, déi bis ewell am längste regéiert huet. Den 21. Abrëll feiert si hire 95. Gebuertsdag.