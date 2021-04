Fir d'éischte Kéier an 31 Joer fält de Moderator Günther Jauch krankheetsbedéngt op der Schaff aus. Hien huet sech mam Coronavirus infizéiert.

De 64 Joer alen Däitsche wäert bei der neister Editioun vun "Denn sie wissen nicht, was passiert" dëse Sonndeg ersat ginn. Duerch wien, ass awer nach onkloer.

Eréischt viru kuerzem war bekannt ginn, dass de "Wer wird Millionär"-Star als "Impfluencer" wäert aktiv ginn. Sou ginn an Däitschland déi Promien genannt, déi Reklamm maache fir d'Impfcampagne. Och d'Uschi Glas an de Sepp Maier maachen do mat.